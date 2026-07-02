Giacomo De Pieri è pronto a trasferirsi per una stagione all'Ascoli. L'esterno classe 2006, che già l'anno scorso ha disputato una stagione nel campionato cadetto, quest'anno giocherà nell'Ascoli. Lo riferisce TMW, spiegando che per il 19enne l'Ascoli ha avuto la meglio e siamo alle battute finali con la trattativa che ha alla base il prestito. Non c'era solamente la truppa marchigiana sul giocatore, ma si erano fatte avanti anche il Feyenoord in Olanda e l'Hajduk Spalato in Croazia.