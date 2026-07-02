Giacomo De Pieri è pronto a trasferirsi per una stagione all'Ascoli. L'esterno classe 2006, che già l'anno scorso ha disputato una stagione nel campionato cadetto, quest'anno giocherà nell'Ascoli. Lo riferisce TMW, spiegando che per il 19enne l'Ascoli ha avuto la meglio e siamo alle battute finali con la trattativa che ha alla base il prestito. Non c'era solamente la truppa marchigiana sul giocatore, ma si erano fatte avanti anche il Feyenoord in Olanda e l'Hajduk Spalato in Croazia.

Sezione: Mercato / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 18:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione