Dopo i confronti con i giornalisti nel corso della tournée internazionale tra Hong Kong e Perth, Cristian Chivu torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza, in programma sabato 22 agosto al Meazza alle 18.30.

L'appuntamento è al Training Centre di Appiano Gentile per venerdì 21 agosto alle ore 14:30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club e in diretta testuale su FcInterNews.it.

Sezione: News / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.