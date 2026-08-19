Due avversarie che potrebbero lottare per la zona salvezza, Monza e Cagliari alle prime due giornate. Curiosamente sono le due con cui iniziò anche il percorso verso il ventesimo Scudetto, quello della seconda stella. E' un'opportunità, per l'Inter, di mettere le cose in chiaro fin da subito, come riporta il Corriere dello Sport. Lo scorso anno i nerazzurri infilarono due sconfitte nelle prime tre giornate, contro Udinese e Juventus. Quest'anno si proverà a partire in maniera differenza, anche se terza e quinta saranno già contro Napoli e Roma, con in mezzo l'Udinese a San Siro.

Come ricorda ancora il quotidiano, il big match coi partenopei precederà di pochi giorni l'avvio in Champions League, nella cosiddetta "fase campionato". La tabella di marcia è da subito piuttosto serrata, ma l'Inter proverà a mettere le cose in chiaro.