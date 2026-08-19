Il futuro di Curtis Jones al Liverpool è sempre più in discussione, il pressing dell'Inter e la volontà del diretto interessato sono sotto gli occhi di tutti e anche in Inghilterra sono consapevoli della possibile evoluzione di questa situazione di mercato in questi giorni. Il manager Andoni Iraola aveva già ammesso a luglio di voler trattenere il centrocampista al Liverpool anche per la prossima stagione, definendolo il giocatore un "grande talento" e lo aveva esortato a rimanere ad Anfield: "È molto importante che sia di Liverpool, che venga da qui. Mi piace anche la sua personalità. Almeno dall'esterno sembra un giocatore con un buon carattere e spero che riusciremo a tenerlo, non solo per quest'anno ma anche per più tempo".

Tuttavia, evidenzia il Mirror, queste parole probabilmente non rendono giustizia alla situazione attuale in cui si trova Jones. L'Inter lo segue da gennaio e ha già visto respinte due offerte per il venticinquenne. La seconda, risalente a giugno, ammontava a 21,7 milioni di sterline, mentre il mese scorso sono stati avviati ulteriori contatti per un potenziale accordo da 30 milioni di sterline. Tuttavia, questa cifra è ancora inferiore alla valutazione di 35 milioni di sterline fatta dal Liverpool. In definitiva, le due società non sono distanti nella valutazione del giocatore, che lascerà Anfield a parametro zero la prossima estate, a meno che non si trasferisca ora o non trovi un accordo per un nuovo contratto con i Reds. Se dovesse partire, Iraola si troverebbe un po' a corto di centrocampo, sia in termini generali che per quanto riguarda l'esperienza comprovata.

L'alternativa c'è

In uno scenario ideale, l'addio di Jones sarebbe seguito da un rapido sostituto, e per di più di alto livello. Il sostituto ideale per Iraola, in quest'ottica, potrebbe essere Adam Wharton del Crystal Palace , un giocatore da tempo accostato al Liverpool. Il centrocampista ventiduenne è molto richiesto e si parla di un interesse nei suoi confronti anche da parte di club come Real Madrid, Manchester United e Chelsea. Il Crystal Palace è determinato a trattenere il centrocampista e ha fissato il suo prezzo a 78 milioni di sterline. Il suo acquisto rappresenterebbe il rinforzo difensivo ideale per Iraola, grazie alla sua notevole capacità di intercettare palloni e alla sua abilità nei passaggi corti, caratteristiche che lo rendono un acquisto di qualità. Non solo, il Liverpool si assicurerebbe anche un giocatore che non ha ancora raggiunto l'apice della sua carriera. Wharton si è distinto sia in patria che in Europa a soli 22 anni. Non c'è dubbio che l'ex giocatore del Blackburn Rovers abbia ancora molto da offrire.

L'inserimento di Wharton nella formazione consentirebbe inoltre a Ryan Gravenberch di giocare più avanzato e di fornire supporto a Dominik Szoboszlai in fase offensiva. Certo, il nazionale inglese non sarebbe a buon mercato, e qualsiasi trasferimento dipenderebbe probabilmente dal futuro dello stesso Jones. Ma se si pensa ai possibili sostituti ideali, Wharton sarebbe sicuramente tra i candidati principali.