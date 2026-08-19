Jones e Luis Henrique, da giorni non si parla di altro. Le due trattative di mercato si sono trasformate in telenovele, anche senza reali aggiornamenti. Ogni giorno una versione diversa, il risultato finale è la confusione accompagnata dalle polemiche. Dopo aver fissato i punti cardini delle due trattative, torneremo a parlare di loro solo con reali aggiornamenti di mercato.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.