Manca solo l'ultimo ok del Liverpool e poi Curtis Jones diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che nelle scorse ore i nerazzurri hanno raggiunto un accordo verbale con la controparte mettendo per iscritto un'offerta da 30 milioni di euro, più 4-5 milioni di euro di bonus. Inoltre, non è escluso che nell'accordo non venga inserita una percentuale sulla eventuale futura plusvalenza in caso di rivendita. Tra il club nerazzurro e il giocatore l'intesa è già stata trovata.