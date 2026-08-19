La grana Sebastiano Esposito per il Cagliari si risolverà solo in un modo, con la partenza dell'attaccante classe 2002. E negli ultimi giorni, evidenzia La Stampa, il Torino si è fatto avanti con convinzione per sfruttare la 'guerra' in corso tra il giocatore e il suo attuale club. Per i granata sarebbe un ritorno di fiamma, visto che c’era stato più di un sondaggio tra maggio e giugno quando Giovanni Simeone voleva tornare in Argentina per giocare nel River Plate. Il ds Petrachi si era cautelato in caso di addio del Cholito, trovando apertura da parte del ragazzo. Poi tutto è rientrato con la conferma di Simeone e la necessità di intervenire su altri reparti.

Oggi il Torino si sta offrendo come paciere, sfruttando gli ottimi rapporti che ha con l’agente Mario Giuffredi e con il presidente sardo Tommaso Giulini. La proposta è di un prestito con diritto di riscatto per raffreddare il caso e dare tempo di trovare una soluzione definitiva: il Cagliari non svenderebbe il suo giocatore, come da proposte al ribasso di Atalanta e Como, ed Esposito giocherebbe titolare in un’altra squadra. L'Inter riceverebbe il 40% del ricavato da un'eventuale futura rivendita, quindi un prestito non sarebbe molto gradito in quest'ottica.