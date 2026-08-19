L'Inter ha fatto l'ultimo passo verso la positiva concretizzazione della trattativa con il Liverpool per Curtis Jones. Secondo quanto riferisce Sportitalia, i nerazzurri hanno formalizzato la proposta ai Reds. Adesso manca solo l'ultimo ok del club inglese, prima della conclusione finale della trattativa. Il giocatore è pronto a raggiungere Milano entro il fine settimana. Chivu s'appresta ad accogliere un rinforzo di spessore in mezzo al campo, andando a completare un reparto fondamentale per tutte le fasi di gioco.