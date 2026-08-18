In questo preciso momento, al di là di Yanis Massolin che ha molte richieste e verosimilmente si sposterà in prestito, l'unico giocatore fuori dal progetto Inter attualmente in rosa è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, evidenzia TVKlan, non rientra nei piani del tecnico Cristian Chivu e il club nerazzurro sta cercando una soluzione definitiva per il suo futuro.

Ancora Serie A?

L'Inter sarebbe disposta a cedere Asllani per circa 10 milioni di euro, mentre non si esclude la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. Diversi club si sono interessati al centrocampista ventiquattrenne, ma sembra che il prossimo passo sarà ancora in Serie A, dopo l'ultima esperienza al Torino. Il Sassuolo è una delle società accostate recentemente al suo nome, mentre anche Cagliari aveva precedentemente mostrato interesse salvo tirarsi indietro di fronte ai costi dell'operazione. A gennaio, il Girona aveva chiesto informazioni sulla situazione di Asllani, considerandolo un'alternativa per rinforzare il centrocampo, mentre l'Hull City in Premier League ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane. Tuttavia, al momento sembra che nulla sia risolto, e ad Asllani restano due settimane per trovare una nuova squadra