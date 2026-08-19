Non è ancora tramontata l'idea Luis Henrique per quel che riguarda la Roma. I giallorossi stanno ancora pensando alla possibilità di inserire l'esterno nella rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

"In attesa di Fofana, il ds D'Amico tiene in piedi infine la trattativa per Luis Henrique, in vantaggio sul terzino del Tottenham Destiny Udogie (che intanto ha preso tempo) per la sua versatilità - si legge sulla rosea -. Raggiunta l'intesa di massima con l'Inter (si studierà nel dettaglio la formula del trasferimento), il club giallorosso incontrerà il giocatore e i suoi agenti per definire i termini dell'ingaggio. Un tassello, quell'alter ego di Wesley, che completerà il mosaico di Gasp nell'ottica di allestire "due squadre" con la presenza di due opzioni per ruolo".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 09:52
Autore: Antonio Di Chiara
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