L'avventura spagnola di Matias Vecino sembrerebbe vicina al capolinea. Come riportato da Matteo Moretto tramite Marca, il centrocampista ex Inter sarebbe vicino a rescindere consensualmente il contratto che lo legava al Celta Vigo, compagine a cui si era legato lo scorso febbraio e con cui avrebbe dovuto giocare per un'altra stagione. A questo punto, il classe 1991 potrebbe diventare una possibile carta da pescare dal mazzo degli svincolati.

Matías Vecino va a rescindir su contrato con el Celta. @marca pic.twitter.com/sc68UHF6OE — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 18, 2026