L'avventura spagnola di Matias Vecino sembrerebbe vicina al capolinea. Come riportato da Matteo Moretto tramite Marca, il centrocampista ex Inter sarebbe vicino a rescindere consensualmente il contratto che lo legava al Celta Vigo, compagine a cui si era legato lo scorso febbraio e con cui avrebbe dovuto giocare per un'altra stagione. A questo punto, il classe 1991 potrebbe diventare una possibile carta da pescare dal mazzo degli svincolati. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 12:48
Autore: Carlo Gamba
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