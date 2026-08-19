Ora è ufficiale: l'Audace Cerignola ha acquistato Manuel Pinotti dall'Inter a titolo temporaneo. Il classe 2006, dunque, sarà avversario dell'Under 23 nerazzurra che, come la squadra pugliese, è stata inserira nel girone C della Serie C.

"Nato il 20/10/2006, Pinotti è un’ala sinistra capace di svariare su tutto il fronte offensivo. É cresciuto nelle giovanili dell’Inter e nella scorsa stagione ha collezionato, nel campionato di Primavera 1, 25 presenze 4 reti e 4 assist. La società gli augura un caloroso benvenuto", il messaggio pubblicato sul profilo Instagram dalla società pugliese per dare l'annuncio dell'ultimo acquisto.