Dopo la decina di minuti giocata ieri sera con la maglia del Fenerbahce, nel finale della gara dei playoff di Champions League contro l'Olympique Lione, Romelu Lukaku è stato intervistato dalla tv belga VTM, ha parlato della sua condizione e dell'accordo raggiunto col club turcoi: “Ho firmato per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni, dopodiché tornerò a casa. Sarò presto ancora in forma, ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo, sarà game over: ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni. È una questione di mentalità: se dai sempre retta alle opinioni altrui diventi infelice, ma io mi prendo cura di me stesso. Ora sono tornato”.

Lukaku ha poi parlato della sua ultima stagione al Napoli, rispondendo con una frase alquanto perentoria: “È stato l'anno peggiore della mia vita. Perché ho scelto di andarmene? Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. È stato meglio per me andare via. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detta in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare