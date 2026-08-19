L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto su TMW Radio, ha parlato della lotta al vertice, provando ad aprire il discorso magari a più formazioni: "Non so se si possa dire che la Roma sia più forte delle altre; di certo hanno qualche calciatore nuovo, ma il grosso merito è stato quello di confermare buona parte dell'organico. Nel complesso penso che Inter, Roma e Como, con Juventus come sparring partner, potranno lottare per lo scudetto. Non penso che invece Allegri possa essere all'altezza al Napoli".