Yanis Massolin è in procinto di salutare l'Inter, almeno a titolo temporaneo. Per il centrocampista acquistato dal Modena già a gennaio e che da luglio ha cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra, sta cercando una destinazione.

"Si è fatto apprezzare ma andrà in prestito: il Monza resta in pole, attenzione al Sassuolo se dovesse partire Thorstvedt. I neroverdi sono una possibilità anche per Asllani: l’albanese è fuori dal progetto e l’Inter vorrebbe cederlo in pianta stabile, ma non è da escludere che apra a un nuovo prestito con diritto di riscatto pur di salutarlo". Nel frattempo, "Iddrissou viaggia verso la Serie B - il Modena è avanti - per trovare spazio e imitare Pio, mentre l’Espanyol è tornato a bussare per Kamate".