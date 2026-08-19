Nella giornata dedicata a Curtis Jones, in cui l'Inter ha messo i pezzi del puzzle al proprio posto e si è praticamente assicurata il centrocampista inglese dal Liverpool (in attesa ovviamente degli annunci ufficiali), dalla Spagna tornano, come accade ormai ciclicamente, le voci sull'interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Dopo aver ricevuto una porta in faccia dall'Atletico Madrid per Julian Alvarez, che si è persino esposto in prima persona chiedendo il trasferimento durante la spedizione mondiale dell'Albiceleste, i blaugrana si sono consolati con l'arrivo di Rodri dal Manchester City per 60 milioni, completando un centrocampo strepitoso sotto ogni punto di vista. La rosa però non è completa, perché Hansi Flick non ha un numero 9, il finalizzatore del piacevole calcio espresso dal Barça, sublimatosi anche al Mondiale con la Nazionale spagnola.
Una sfilza di candidati
La priorità era proprio Julian, ma non c'è stato verso di convincere i Colchoneros. Il resto è una lista enorme di nomi accostati ai catalani in questa sessione di mercato, da Joa Pedro del Chelsea a Viktor Gyokeres dell'Arsenal, da Luis Suarez dello Sporting Lisbona a Eli Junior Kroupi del Bournemouth, da Georges Mikautadze del Villarreal a Vangelis Pavlidis del Benfica. Insomma, una mappatura di centravanti protagonisti in Europa che però per una ragione o per l'altra non si sono mai avvicinati realmente alla Catalunya. Ed ecco che, il 19 agosto, a meno di due settimane dalla fine della sessione estiva del mercato, torna in voga il mai dimenticato Lautaro Martinez, che qualche anno fa, prima che Leo Messi lasciasse il Barcellona, era stato davvero tentato dalla possibilità di giocare al suo fianco in maglia blaugrana. E da allora è stato accostato al Barcellona ogni estate, senza però farsi più incantare dalle sirene catalane, costruendo la storia sua e dell'Inter in maglia nerazzurra.
Le ragioni del Toro
Anche stavolta, salvo imprevisti, queste voci saranno destinate a rimanere tali, per ragioni anche piuttosto scontate. Il ruolo del Toro a Milano non è quello di un semplice calciatore, un attaccante di grande valore. Lautaro è il capitano, la guida tecnica e agonistica della squadra, l'uomo spogliatoio, il simbolo della Beneamata nel mondo. In un'eventuale offerta il potenziale acquirente dovrebbe calcolare tutti questi bonus, non certo banali. Il suo contratto è di quelli importanti, il principale nella rosa nerazzurra e scadrà nel 2029. In più non va sottovalutata la sua volontà di continuare a fare la storia dell'Inter, club in cui ha messo le radici e in cui è molto vicino al secondo posto storico nella classifica marcatori all time: altri 34 gol e raggiungerà Alessandro Altobelli a quota 209, impresa ampiamente alla portata tra questa e la prossima stagione. Per agganciare Giuseppe Meazza a 284 reti servirebbe invece molta più pazienza e soprattutto una longevità calcistica significativa. Mai porsi limiti.
Le tempistiche del mercato
Da non sottovalutare anche la posizione dell'Inter, che oltre ad aver affidato a Lautaro un ruolo che va ben oltre il rettangolo di gioco, non penserebbe mai di privarsene con così poco tempo per sostituirlo, anche di fronte a una cifra importante. Il mercato a certi livelli impone che le tempistiche vadano rispettate, a meno di proposte economiche talmente assurde da abbattere persino questa etichetta. Ma il Barcellona riuscirebbe a presentarsi in questi giorni con un'offerta talmente fuori mercato (in Argentina si vocifera di 100 milioni di euro) da convincere la dirigenza nerazzurra (e lo stesso Lautaro) ad accettare un trasferimento che rappresenterebbe un salto nel buio enorme sotto ogni punto di vista? Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo e il mercato ha riservato spesso sorprese, però da Viale della Liberazione è già filtrato un messaggio chiaro all'esterno: "Non è un vendita". Una presa di posizione netta che getta una cascata di acqua sul fuocherello che stava crescendo. E che è supportata da un concetto semplice in aggiunta alle motivazioni già elencate: rispetto a qualche anno fa la società nerazzurra non ha bisogno di cedere i propri giocatori migliori per autofinanziarsi o sistemare il bilancio, merito dell'aumento dei ricavi degli ultimi anni che permettono di respingere proposte importanti per i migliori calciatori. E il Toro probabilmente è in cima a questa lista.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 23:55 Marianella: "Inter due acquisti e mezzo ottimi. Asterisco sulla tenuta di Stones"
- 23:52 Inter, è fatta per Curtis Jones: scambio di documenti con il Liverpool
- 23:40 Carbone: "Stones fuori categoria, per Spence percorso alla Dumfries. Jones..."
- 23:25 Ramos: "Ronaldo e Van Basten fonti di ispirazione, ma il mio preferito è Ibra"
- 23:10 Playoff Champions, vittorie nette per Celtic e Bodo. Hapoel Beer Sheva ok
- 23:00 Documenti pronti: in arrivo la firma di Bovio sul rinnovo
- 22:55 Barcellona, Deco: "Difficile sostituire Lewandowski, ci stiamo lavorando"
- 22:41 Cinquegrano, un anno in C da protagonista? Piace allo Spezia
- 22:30 UFFICIALE - Milan, ecco Diego Moreira: arriva a titolo definitivo dallo Strasburgo
- 22:16 Romano: "Lautaro-Barcellona, Inter tranquilla. E il giocatore..."
- 22:02 Boninsegna e il passaggio alla Juve: "Le scuse di Mazzola? Lo perdono"
- 21:48 A volte ritornano: riecco le voci su Lautaro-Barcellona. E le ragioni del no
- 21:34 Jones-Inter, altri dettagli: anche una percentuale sulla futura rivendita
- 21:22 UFFICIALE - Inter, Manuel Pinotti ceduto in prestito all'Audace Cerignola
- 21:07 SI - Jones pronto a raggiungere Milano entro il weekend: la situazione
- 20:51 Sky - Lautaro-Barcellona? Posizione dell'Inter netta: non è in vendita
- 20:40 In Spagna - Lautaro, il Barça ci prova. Ma sarà difficile strapparlo all'Inter
- 20:26 videoStones, dall'arrivo a Milano al gol con il Betis: i primi giorni all'Inter
- 20:12 FIFA, si allarga il dissenso nei confronti di Infantino: i dettagli
- 19:58 Lotta Scudetto, Braglia: "Inter in pole. Napoli? Non penso che Allegri..."
- 19:45 Dall'Argentina - Barcellona pronto a offrire 100 milioni di euro per Lautaro
- 19:40 Sky - New-entry in attacco? Inter pronta a cogliere un'occasione
- 19:21 Sky - Jones-Inter, manca solo l'ultimo ok del Liverpool: tutti i dettagli
- 19:14 Serie A, presentata la 2a edizione del “Premio Fondazione Roma – Il valore del gioco”
- 19:00 Rivivi la diretta! SI ESULTA! JONES dopo STONES e SPENCE, era questo che CHIEDEVAMO: INTER più FORTE! E non è FINITA
- 18:55 Jones, ultima volta all'AXA Training Centre? Intanto oggi si è allenato in palestra
- 18:41 Monza, Petagna in uscita: l'attaccante sarà un nuovo giocatore del Pisa
- 18:26 Il palinsesto di DAZN per la stagione 2026-2027, tra conferme e novità
- 18:12 Cagliari-Inter, dal 21 agosto i biglietti per il settore ospiti: le info
- 17:57 Fantacalcio, Zielinski era un affare e Fantalgoritmo lo aveva previsto: 4 crediti contro 23
- 17:43 Il BVB vince la corsa per il baby Scaglione: niente da fare per Inter e Juve
- 17:30 fcinNico Gonzalez proposto a Inter e Milan: il punto della situazione
- 17:15 Panucci non ha dubbi: "L'Inter resta la squadra da battere"
- 17:00 Dalla Francia - Todibo, il West Ham chiama Inter e Juventus
- 16:45 Immobile punta su Esposito: "L'unico in grado di fare il mio percorso"
- 16:36 Da Joaquin Correa parole dolci per gli ex compagni cileni all'Inter
- 16:26 videoJones lascia il centro di allenamento Liverpool. Per l'ultima volta?
- 16:16 Primavera 1, via al campionato: designato l'arbitro di Genoa-Inter
- 16:02 Catania oltre i 10mila abbonati: Massimino pressoché pieno per l'Inter U23
- 15:48 CF - Jones verso l'Inter, le cifre del possibile impatto a bilancio
- 15:33 Atalanta, Sarri: "Il panorama in Serie A è chiaro, c'è una squadra su tutte"
- 15:19 Sky Sport - Jones ai dettagli: l'Inter ha offerto 32 milioni più 4 di bonus
- 15:11 FINALMENTE CURTIS, JONES È DELL'INTER: AFFARE FATTO CON IL LIVERPOOL! CIFRE E REAZIONI
- 15:04 GdS - Jones all'Inter, ufficialità possibile già nelle prossime ore
- 14:50 fcinCurtis Jones-Inter, ultimi dettagli. E c'è un retroscena arabo
- 14:43 Roma, Mancini: "Il no all'Inter? Al cuore non si comanda"
- 14:33 Curtis Jones è dell'Inter, affare fatto! Intesa verbale col Liverpool, le cifre
- 14:29 Lukaku si sfoga: "L'ultimo anno al Napoli il peggiore della mia vita"
- 14:14 Finale Champions '28, si candida il 'teatro degli incubi' Monaco di Baviera
- 14:00 Krol: "Inter favorita anche senza Dumfries. Ecco chi può insidiarla"
- 13:45 Serie A, parola al supercomputer Opta: Inter favorita, latita il Milan
- 13:31 SM - Jones e Luis Henrique, dialoghi aperti. Esposito, manca l'annuncio
- 13:18 Marianella: "Spence farà la differenza, Jones polivalente"
- 13:02 Tifosi in Italia: Juventus sempre al comando, ma Milano recupera terreno
- 12:53 UFFICIALE - Due rinnovi per le giovanili nerazzurre
- 12:48 Vecino si separa dal Celta Vigo: l'uruguaiano torna sul mercato
- 12:33 Messina: "Agli arbitri chiedo coraggio. Ex giocatori al Var? Complicato"
- 12:18 La Stampa - Il Torino serio su Esposito: proposto un prestito
- 12:08 Torna la Serie A, gli arbitri: Inter-Monza a Marinelli, Gariglio al VAR
- 12:00 L'ULTIMO VIDEO su JONES e LUIS HENRIQUE, stop alle TELENOVELE: solo AGGIORNAMENTI SERI da ora in poi
- 11:56 Corsera - L'Inter si è imposta di avere più muscoli
- 11:43 Corsera - Lautaro, il ritorno del leader: contro il Monza vuole esserci
- 11:29 Il Messaggero - La Roma vuole Luis Henrique solo in prestito con diritto
- 11:16 TS - Cessioni Inter: in due per Massolin, Sassuolo su Asllani? Kamate-Espanyol, ritorno di fiamma
- 11:02 TS - Luis Henrique, l'Inter aspetta la Roma. C'è ancora l'ipotesi Premier
- 10:48 Mirror - Jones verso l'Inter, il Liverpool ha individuato il sostituto
- 10:34 Serginho: "Il Milan di oggi vale l'Inter dell'anno scorso. Scudetto? Non vedo una squadra su tutte"
- 10:20 Inter-Monza, appuntamento con la conferenza di Chivu: data e orario
- 10:06 TS - Inter a 5 milioni di Jones: manca ancora l'ok di Oaktree perché...