Dal mercato visto finora è possibile trarre indicazioni sulle strategie dei club italiani, come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola. L'Inter si è imposta di avere più muscoli, soprattutto per affrontare la Champions League, è per questo ha puntato su un mercato 'inglese' con gli arrivi di John Stones, Djed Spence, il riscatto di Manuel Akanji e l'assalto a Curtis Jones, che verrebbe di corsa a Milano ma per il quale il Liverpool mantiene la propria posizione: 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza tra un anno".