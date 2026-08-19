Dal mercato visto finora è possibile trarre indicazioni sulle strategie dei club italiani, come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola. L'Inter si è imposta di avere più muscoli, soprattutto per affrontare la Champions League, è per questo ha puntato su un mercato 'inglese' con gli arrivi di John Stones, Djed Spence, il riscatto di Manuel Akanji e l'assalto a Curtis Jones, che verrebbe di corsa a Milano ma per il quale il Liverpool mantiene la propria posizione: 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza tra un anno".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 11:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.