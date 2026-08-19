Si complicano le cose per un eventuale trasferimento di Luis Henrique nella Capitale. Come sottolinea Il Messaggero, l’intesa economica con l’Inter ancora non è stata trovata e la strategia della Roma sarebbe quella di prenderlo in prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. Soluzione mal vista dai nerazzurri che continuano a chiedere 30 milioni di euro. È una pista, però, ancora viva e che potrebbe tornare a scaldarsi a fine mercato.

Il brasiliano però non è l'unica opzione sul tavolo dei giallorossi: i fari sono puntati anche su Alessio Cacciamani e Destiny Udogie. Il Torino ha respinto l’offerta da 12 milioni (10+2 di bonus) e continua a chiedere 20 milioni mentre per il secondo continua il braccio di ferro con il Tottenham che non ha ancora aperto al trasferimento a titolo temporaneo.