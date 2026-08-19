La strategia dell'Inter in questa sessione di mercato è chiara: avvicinarsi al calcio inglese. Si spiegano così i riscatti di Manuel Akanji, gli arrivi di John Stones e Djed Spence e la trattativa avanzata per Curtis Jones. Chi di Premier League se ne intende è Massimo Marianella, che dagli studi di Sky analizza le operazioni di mercato da parte dei campioni d'Italia, prtendo dal recente innesto dell'ex Tottenham: "L'Inter era già forte primaa e lo sta diventando ancora di più, Spence è un ottimo giocatore e in Italia farà la differenza. Può giocare sia a destra sia a sinistra, è bravissimo sia nella fase di impostazione sia nelle coperture".

In questo momento l'Inter sta provando a strappare Curtis Jones al Liverpool, eventuale arrivo che Marianella apprezza: "Giocatore polivalente, al Liverpool ha giocato in tutti e tre ruoli del centrocampo, in ogni posizione. Si è mosso da esterno sinistro d'attacco e anche da terzino destro. Si tratta del classico giocatore che non ruba l'occhio ma in campo si sente tantissimo".