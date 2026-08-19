Curtis Jones è a un passo da vestire la maglia dell’Inter. Dopo una lunga trattativa che è andata avanti per tutta la finestra estiva del calciomercato, i nerazzurri sono riusciti a trovare una intesa con il Liverpool per il centrocampista inglese classe 2001 e ora stanno definendo gli ultimi dettagli prima di far approdare il giocatore a Milano. Nel frattempo, come di consueto, il sito Calcio e Finanza propone la stima dell'impatto a bilancio del giocatore, partendo dalle cifre dell'affare: secondo indiscrezioni la spesa dell'Inter dovrebbe essere di 32 milioni di euro, a cui andranno aggiunti anche 4 milioni di bonus. L’accordo con il calciatore era invece stato blindato ormai da settimane a testimonianza del lavoro fatto nelle scorse settimane dalla dirigenza nerazzurra per un contratto fino al 2031 che secondo indiscrezioni porterà nelle tasche del calciatore 3,5 milioni di euro netti.

Se queste fossero le cifre effettive, la quota di ammortamento per il cartellino dell’inglese, calcolando un contratto di cinque anni fino al 2031, sarà pari a 6.4 milioni. A questi va aggiunto anche lo stipendio, pari a 3,5 milioni netti che al lordo equivalgono a 6,48 milioni. Quindi l’impatto a bilancio dell’operazione che ha portato Jones alla corte dell’Inter inciderà in tutto per 12,48 milioni nella stagione 2026/27.