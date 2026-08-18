Jamal Iddrissou potrebbe lasciare l’Inter in questa fase finale del mercato. L’attaccante classe 2007, reduce da un’ottima stagione tra Primavera e Youth League, ha attirato l’interesse di diversi club anche in virtù del precampionato disputato agli ordini di Chivu

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, arrivano conferme sul forte interesse del Modena. Il club emiliano potrebbe valutare l’operazione soprattutto in caso di una cessione in attacco, che libererebbe spazio per l’arrivo del giovane nerazzurro. La formula è quella del prestito, perché i nerazzurri non vogliono perdere di vista il ragazzo. 

Sezione: Mercato / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 17:09
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.