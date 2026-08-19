Al Fantacalcio non si vince soltanto acquistando i giocatori più forti. Spesso la differenza la fa riuscire a capire prima degli altri quali calciatori stanno venendo sottovalutati durante l’asta.

Un esempio molto chiaro arriva dalla scorsa stagione ed è quello di Piotr Zielinski.

Nel 2025, il centrocampista dell’Inter veniva acquistato nelle aste a un prezzo medio di appena 4 crediti su 1.000.

Fantalgoritmo, invece, indicava per Zielinski un prezzo consigliato di 23 crediti su 1.000.

Una differenza enorme.

Perché il caso Zielinski è interessante

La vera domanda non è semplicemente se un giocatore sia andato bene o male.

La domanda è:

quanto eravamo disposti a spendere per lui prima che iniziasse la stagione?

Durante un’asta ci sono decine di giocatori da valutare e il budget è limitato. Per questo è fondamentale distinguere tra un calciatore che costa poco perché rappresenta davvero una scommessa e uno che, invece, sta passando sotto traccia rispetto al proprio potenziale.

Nel caso di Zielinski, il mercato lo valutava mediamente 4 crediti.

Fantalgoritmo indicava invece un valore massimo di 23 crediti.

Questo non significa che fosse necessario spenderne 23. Significa che, se il giocatore veniva lasciato a 4, 5, 7 o 10 crediti, c’era un margine molto ampio rispetto al valore consigliato.

Ed è proprio questo uno dei vantaggi più importanti da cercare durante un’asta.

Il prezzo medio non è sempre il prezzo giusto

Uno degli errori più frequenti al Fantacalcio è pensare che il prezzo pagato mediamente dagli altri rappresenti automaticamente il valore corretto di un giocatore.

Non è sempre così.

Il prezzo medio d’asta racconta quanto il mercato sta pagando un calciatore.

Il prezzo consigliato prova invece a rispondere a un’altra domanda:

“Fino a quanto avrebbe senso spendere per questo giocatore?”

Nel caso di Zielinski:

Prezzo medio asta 2025: 4/1000

Prezzo consigliato Fantalgoritmo 2025: 23/1000

Il mercato lo stava quindi valutando molto meno rispetto al limite che Fantalgoritmo considerava sostenibile.

È così che si trovano gli affari all’asta

Quando si prepara un’asta si tende inevitabilmente a concentrarsi sui top player.

Ma un’asta difficilmente viene vinta soltanto sui nomi più importanti.

Una parte fondamentale della costruzione della rosa consiste nel trovare quei giocatori per cui il valore potenziale è superiore al prezzo necessario per acquistarli.

Avere un riferimento sul prezzo massimo permette di evitare rilanci dettati dall’entusiasmo ma anche, al contrario, di capire quando vale la pena fare un rilancio in più su un giocatore sottovalutato.

Il caso Zielinski racconta esattamente questo.

E quest’anno chi sarà il nuovo Zielinski?

Questa è probabilmente la domanda più interessante in vista dell’asta 2026/27.

Quale giocatore dell’Inter verrà sottovalutato?

Quale calciatore verrà lasciato a pochi crediti nonostante abbia un valore potenziale molto superiore?

E, al contrario, quali giocatori rischieranno di essere pagati troppo soltanto per il nome o per l’hype del momento?

È proprio qui che entra in gioco Fantalgoritmo.

Durante l’asta puoi chiedere direttamente su WhatsApp il prezzo di un giocatore e ricevere un’indicazione su quanto spendere, insieme ai dati utili per valutarlo.

Non è necessario scaricare una nuova applicazione: si utilizza direttamente su WhatsApp, come una normale chat.

Quest’anno puoi provarlo gratis

Per la stagione 2026/27, i nuovi utenti possono provare gratuitamente Fantalgoritmo durante tutto il periodo dell’asta, fino al 30 settembre.

Lo scorso anno Zielinski veniva pagato mediamente 4 crediti su 1.000.

Fantalgoritmo consigliava di poter arrivare fino a 23.

Chi sarà il prossimo giocatore che tutti stanno sottovalutando?

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