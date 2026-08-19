"Sta cominciando un altro campionato che si annuncia divertente, perché assai equilibrato. Il vero mercato sta arrivando adesso ma qualche indicazione possiamo averla". Così Ruud Krol, vecchia conoscenza del calcio italiano e nazionale olandese degli anni Settanta, commenta alla Gazzetta dello Sport il torneo ormai alle porte.

"Allegri sa come si vince e questo è un aspetto che va tenuto presente anche da chi, come me, si ritiene diverso dai suoi principi di gioco. Ma c'è bisogno di rispetto per gli scudetti e la Coppe conquistate e per quella capacità in Champions di arrivare a due finali e io ne ho - afferma - L'Inter resta avanti. Ha perso qualcosa, Dumfries principalmente, ma ha aggiunto Stones e Spence. Se glii allenatori incidono? Certo che sì. E vale per Fabregas, per Gasperini, per Spalletti del quale ho avuto modo persino di seguire i suoi allenamenti, per Allegri, per Chivu, che al suo debutto con una grande ha vinto lo scudetto con ampi margini. Così, adesso su due piedi, mentre ci sono quasi due settimane di trattative, Inter favorita, Napoli alle spalle e a seguire Juventus, Como, Roma e Milan".