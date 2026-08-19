Documenti pronti e ultimo dettaglio prima di formalizzare tutto: la firma sul contratto. Il 18enne Leonardo Bovio è pronto a legarsi all'Inter per i prossimi 5 anni, con uno stipendio migliore e la premessa di poter diventare un giocatore importante nel tempo per i colori nerazzurri. Come sottolinea Fabrizio Romano, questa settimana (probabilmente venerdì) il centrale, che tanto bene ha fatto in questa pre-season, metterà nero su bianco sul nuovo contratto con il suo attuale club.

Sezione: Focus / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 23:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.