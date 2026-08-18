Appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti di mercato in casa Inter nel tg di SportMediaset. L'argomento più caldo è ovviamente legato a Curtis Jones, per il quale è stata avviata in maniera formale la trattativa con contatti tra i due club, anche se per adesso non emergono novità particolari al di là del fatto che il club nerazzurro stia spingendo per il centrocampista inglese.

Parallelamente, raggiunto l'accordo con l'entourage di Pio Esposito per il rinnovo del contratto. L'attaccante firmerà fino al 2031 a circa 3 milioni di euro più bonus a stagione.

Fronte uscite: la trattativa con la Roma per Luis Henrique rimane aperta in attesa di aggiornamenti dalla Capitale.

Sezione: Mercato / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 13:39
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.