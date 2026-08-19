Quale ruolo potrà avere la Roma in questa stagione? A questa domanda risponde Gianluca Mancini, una delle colonne della squadra giallorossa, ai microfoni di Sky Sport: "A me le classifiche non piace farle... Sicuramente, agli occhi di tutti, per quello che ha dimostrato in questi anni l'Inter parte sempre come favorita. Poi ci sono tantissime squadre che daranno l'anima per fare un campionato tosto, tra queste ci saremo anche noi. Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita, ragionare da gruppo, cavalcare l'onda dei momenti belli e non abbattersi nei momenti brutti. La mia idea è di non accontentarsi di quello che è stato fatto l'anno scorso, ma provare sempre a migliorarsi e raggiungere altre cose".

La Roma come famiglia

A proposito di Inter, Mancini torna sugli accostamenti estivi poi respinti col rinnovo: "Al cuore non si comanda. Io ho un rapporto speciale e la Roma me la sento dentro. Volevo fortemente rimanere con il mister e con i miei compagni. Quando fai parte di una famiglia è difficile andarsene". Contando anche sui nuovi arrivi a bottega di Gian Piero Gasperini, come Rodrigo Mora: "Sicuramente coi giorni io, Cristante e gli altri che stanno avanti da più tempo parleremo con quelli nuovi. Poi il ruolo incide tanto, con Konstantinos Koulierakis ci siamo messi subito a parlare di situazioni tattiche ma anche di casa e vita privata. Anche con Mora parleremo di tutto e di più, ci sarà tempo per conoscersi. Sono sempre molto felice quando arrivano nuovi giocatori nel gruppo".