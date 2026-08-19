I tanti e costosi acquisti operati dal Milan in questa campagna trasferimenti mettono i rossoneri tra le squadre di vertice per il campionato che sta per cominciare. Ne è convinto Serginho, storico esterno brasiliano dei rossoneri, che parla così alla Gazzetta dello Sport:
"Sono fiducioso, il Milan deve sempre puntare al massimo, il che significa vincere lo scudetto. Al contrario, centrare la qualificazione Champions deve essere il traguardo minimo. Dico che può farcela: non vedo così tanta differenza tra l'Inter dello scorso anno e questo Milan. In Europa sì, ci sono squadre come Psg e Real Madrid certamente più competitive. Ma in Italia una squadra così tanto più forte delle altre, candidata a vincere uno scudetto facile, non la vedo. E il Milan può approfittarne".
Autore: Antonio Di Chiara
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