A un mese dal fischio finale di Spagna-Argentina, finale del Mondiale, un posto di riguardo lo merita la pettorina viola che Lautaro Martinez ha indossato per tutta la partita e al termine della gara ha usato per asciugarsi le lacrime dopo essersela sfilata di dosso. "Mi sarebbe piaciuto aiutaare la squadra anche sul campo ma va bene così", le sue parole sui social a commento del mancato ingresso nonostante arrivasse alla finale da eroe della semifinale contro l'Inghilterra. Nessuna polemica, pur sostenuto dalla stragrande maggioranza dei tifosi che non hanno compreso il perché della sua assenza.

Carattere da Toro

Un atteggiamento maturo, sottolinea il Corriere della Sera, quello del capitano che adesso la sua rivincita vuole prendersela in campo, con la maglia dell'Inter. Anche per questo è rientrato in anticipo dalle vacanze, perché vuole esserci contro il Monza sabato al debutto in campionato. Cristian Chivu giorni fa ha messo in dubbio la disponibilità del Toro e di Marcus Thuram, ma non ha fatto i conti con il carattere del numero 10 nerazzurro, che vuole riprendere dove aveva interrotto: vincendo. L'obiettivo è vincere ancora lo Scudetto e lasciare il segno in Champions League.