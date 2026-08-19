Il colpo di calciomercato più atteso di questa finestra di mercato in casa Inter. Dopo un lungo inseguimento, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. Tutti i dettagli e i commenti su quest'operazione.

IL VIDEO
Sezione: Copertina / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 15:11
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.