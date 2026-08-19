L'obiettivo numero uno del Marsiglia per la difesa è Jean-Clair Todibo. Il giocatore del West Ham piace ai francesi ma, secondo quanto riporta la testata locale Le Phocéen, gli Hammers starebbero cercando di trovare una concorrenza per il difensore centrale.

La strategia del West Ham

Nella ricostruzione del giornale transalpino la logica è chiara: l'OM in questo momento ha già un accordo con Todibo, ma gli inglesi vorrebbero avere più offerte sul tavolo, così da non dover dipendere unicamente dai marsigliesi. Così, han deciso di contattare prima la Juventus e poi l'Inter. Due piste decisamente fredde, visto che entrambe le squadre hanno appena chiuso due colpi in difesa, rispettivamente Lucumì e Stones.

Insomma, classiche dinamiche di mercato, con il West Ham che vuole costringere il Marsiglia ad alzare la propria offerta e con i francesi che al contrario giocano al ribasso avendo dalla propria la volontà del giocatore.