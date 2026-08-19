Il presidente della Federcalcio Ungherese Sandor Csanyi, uno degli otto vicepresidenti del Consiglio FIFA, ha annunciato il proprio dissenso nei confronti di Infantino, spiegando anche il motivo: "La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'inatteso licenziamento di Kevin Lamour, il n. 3 francese della FIFA. La mia convinzione è che lei sia in grado di guidare la FIFA con successo ed efficacia è stata minata". "Decisioni volte a servire interessi politici piuttosto che quelli del calcio in gran segreto, senza averne informato il Consiglio FIFA", le parole riprese da Tuttomercatoweb.