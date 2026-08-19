E' ormai chiara a tutti la volontà dell'Inter di lavorare sull'innesto di Curtis Jones, ma nelle ultime settimane ha preso piede anche un'altra possibile operazione, sebbene al momento senza dei nomi nello specifico.

"E' chiaro - riporta oggi il Corriere dello Sport riguardo al futuro del centrocampista inglese - che prima si inserirà nel gruppo di Chivu e meglio sarà per tutte le parti coinvolte. Senza trascurare il fatto che, all'ultimo, potrebbe esserci anche un'altra new-entry. Anche l'innesto di un'altra punta, infatti, è oggetto di valutazione in casa Inter. A patto, però, che ci sia un'uscita tra attacco e centrocampo".