Con l'ormai prossimo arrivo di Curtis Jones, la rosa dell'Inter sarebbe pressoché completa. Un tassello fondamentale nel reparto mediano di Chivu che andrebbe, di fatto, a rappresentare una certezza sul piano dell'esperienza a centrocampo. Secondo Sky Sport, però, il mercato in entrata potrebbe non chiudersi qui. In attacco potrebbe esserci un'aggiunta: il mercato non è ancora terminato e, qualora si presentasse un'occasione, ecco che l'Inter sarebbe pronta a coglierla. Già da questa mattina rimbalza la voce di un innesto di un'altra punta, che è oggettod i valutazione in casa Inter.