Con l'ormai prossimo arrivo di Curtis Jones, la rosa dell'Inter sarebbe pressoché completa. Un tassello fondamentale nel reparto mediano di Chivu che andrebbe, di fatto, a rappresentare una certezza sul piano dell'esperienza a centrocampo. Secondo Sky Sport, però, il mercato in entrata potrebbe non chiudersi qui. In attacco potrebbe esserci un'aggiunta: il mercato non è ancora terminato e, qualora si presentasse un'occasione, ecco che l'Inter sarebbe pronta a coglierla. Già da questa mattina rimbalza la voce di un innesto di un'altra punta, che è oggettod i valutazione in casa Inter.

Sezione: Mercato / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 19:40
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione