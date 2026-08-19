Stanco di aspettare Julian Alvarez, che l'Atletico Madrid ha praticamente dichiarato incedibile, il Barcellona ha attivato il piano B rivolgendo le sue attenzioni in particolare su Lautaro Martínez per rinforzare il reparto d'attacco. Fallito l'assalto a La Araña, il Toro è diventato il primo nome sulla lista degli obiettivi del diesse dei catalani, Deco, pur consapevole delle difficoltà di strapparlo all'Inter. Lo riporta COPE.

In chiave catalana si è parlato anche di Victor Gyokeres, soprattutto per l'intenzione manifestata da quest'ultimo di lasciare l'Arsenal dopo una sola stagione. L'agente dello svedese, spiegano i colleghi spagnoli, vorrebbe incontrare il club culé, che nelle scorse settimane non lo considerava un'opzione valida. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare.

L'ultimo nome accostato al Barça è quello di Nicolò Tresoldi, che al momento non è prioritario, anche perché viene visto più come una seconda punta che un centravanti. Il suo costo sarebbe più contenuto rispetto a quello dei giocatori sopracitati: si parla di 40-50 milioni di euro per accontentare il Bruges.