In casa nerazzurra si aspetta ancora di capire se Luis Henrique resterà o meno in nerazzurro. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, i giallorossi hanno accolto ieri Rodrigo Mora, ma ora stanno aspettando per capire se riusciranno a prendere Fofana dal Lione.
"Se il pressing per il belga non andasse in porto, potrebbero tornare alla carica per l’ex Marsiglia. L'Inter vorrebbe salutare Luis Henrique, per il quale l’anno scorso ha sborsato 25 milioni di euro, a titolo definitivo o comunque con una formula che garantisca condizioni di uscita certe, con una forbice di prezzo tra i 25 e i 28 milioni, al momento più di quanto ventilato dalla Roma. Sullo sfondo, la possibilità di un ritorno di fiamma dalla Premier League: a gennaio lo aveva cercato il Bournemouth".
Autore: Antonio Di Chiara
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