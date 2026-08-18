Il mercato estivo del Liverpool sta entrando in una fase più decisiva, con il taglio della rosa che si preannuncia altrettanto importante quanto i nuovi acquisti. Dopo le ingenti spese iniziali sotto la guida del direttore sportivo Richard Hughes, l'attenzione sembra ora concentrarsi sulle cessioni, e tre nomi sono sempre più al centro di questa discussione: Federico Chiesa, Harvey Elliott e Curtis Jones. Secondo il Liverpool Echo, la direzione intrapresa si è fatta più chiara negli ultimi giorni. La testata suggerisce che il Liverpool potrebbe ora prepararsi a cedere i giocatori che non hanno convinto durante il pre-campionato o che si trovano in una posizione vulnerabile rispetto ai piani del nuovo allenatore.
Il mercato del Liverpool preannuncia decisioni difficili
Questa sessione di mercato si è già rivelata costosa. Il Liverpool ha investito circa 100 milioni di sterline per Victor Munoz e Jeremy Jacquet, in un contesto più ampio in cui la rosa necessita ancora di miglioramenti, soprattutto sulle fasce offensive. Se dovesse arrivare un altro acquisto importante prima della scadenza del mercato, il pareggio di bilancio diventerebbe una necessità, non una scelta. Ecco perché le recenti scelte di formazione hanno attirato l'attenzione. Nella doppia sfida di domenica contro il Como, alcuni giocatori hanno avuto di fatto una prima opportunità per poi essere esclusi dalla partita più importante di Anfield, disputata più tardi nella stessa giornata. Chiesa ed Elliott rientrano entrambi in questa categoria, e il significato di questa scelta non è passato inosservato.
Federico Chiesa sotto pressione
La situazione di Chiesa è particolarmente significativa. Dal suo arrivo nel 2024 ha faticato a trovare ritmo, forma e disponibilità tali da giustificare un ruolo a lungo termine ad Anfield. C'era una certa speranza che un cambio di stile di allenamento potesse aiutarlo, ma il pre-campionato non ha fatto molto per rafforzare questa ipotesi. L'interesse della Serie A persiste, ma la sfida rimane quella di trovare un club in grado di soddisfare sia la valutazione del Liverpool che le aspettative salariali del giocatore.
La cessione di Curtis Jones potrebbe sbloccare la prossima mossa
Altro nome sotto i riflettori è Jones, la cui assenza è stata ufficialmente attribuita a un problema all'anca. Tuttavia, con l'interesse dell'Inter che continua a farsi sentire, cresce la sensazione che il Liverpool si stia preparando a una cessione. A 30 milioni di sterline, la cifra di cui si parla porterebbe un utile introito per un giocatore cresciuto nel vivaio, il cui ruolo è spesso sembrato più difficile da definire di quanto il suo talento meriti. Anche in questo caso, la valutazione di Liverpool Echo è significativa: 'Aggiungete a tutto ciò il continuo interesse per Curtis Jones, la versione ufficiale, tra le continue speculazioni su un maggiore interesse da parte dell'Inter, è che il giocatore è rimasto assente a causa del problema all'anca che lo ha tenuto fuori lo scorso fine settimana contro il Monaco, e forse si sta delineando un quadro per le prossime settimane', si legge nell'articolo. Jones è da tempo considerato un'opzione preziosa per la rosa. Ciononostante, il centrocampo del Liverpool rimane affollato e un'offerta concreta potrebbe cambiare rapidamente le carte in tavola in una sessione di mercato in cui le cessioni contano.
La ricerca dell'ala dipende dalle vendite del Liverpool
Il problema di fondo è piuttosto semplice. Il Liverpool vuole ancora di più da questo mercato e l'acquisto di un'ala offensiva è considerato una priorità. Tuttavia, le trattative di alto livello richiedono flessibilità e ci sono poche prove che il club si muoverà avventatamente dopo aver già investito ingenti somme. La valutazione di 145 milioni di sterline fatta dal Paris Saint-Germain per Bradley Barcola sottolinea la portata della sfida nella fascia alta del mercato. Con sole 700.000 sterline ricavate finora quest'estate dalla cessione di Luca Stephenson al Bolton Wanderers, il Liverpool ha bisogno di muoversi di più. Per questo, sottolinea Liverpool Echo, sarebbe una sorpresa se i Reds non monetizzassero uno o due dei loro giocatori meno utilizzati prima della scadenza del mercato. Questo è il punto cruciale. Questa settimana sembra essere tanto un susseguirsi di partenze quanto di arrivi. Per Chiesa, Elliott e Jones, il margine per rimanere ad Anfield potrebbe già ridursi rapidamente.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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