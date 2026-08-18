Lautaro sì o Lautaro no? Il dubbio di formazione più grande per Cristian Chivu sulla strada verso l'esordio stagionale dell'Inter contro il Monza è quello relativo alla presenza dal 1' in campo del capitano, che non può essere al massimo della condizione fisica ma scalpita per giocare dal via. Lo spiega Sky Sport, aggiungendo che in attacco al 99% giocherà Francesco Pio Esposito. 

Oggi, per la cronaca, Djed Spence non ha preso parte all'allenamento della squadra perché impegnato con le formalità burocratiche per ottenere il visto: per questo motivo, spiegano i colleghi, l'inglese difficilmente figurerà nella lista dei convocati per la sfida di sabato prossimo (San Siro, fischio d'inizio alle 18.30). 

Sezione: Focus / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 13:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.