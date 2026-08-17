Con Rodrigo Mora ormai in dirittura d'arrivo, la Roma si concentra nuovamente sulla possibile acquisizione di Malick Fofana, l'esterno belga dell'Olympique Lione accostato nei giorni scorsi anche all'Inter. Il giocatore apre e, secondo Fabrizio Romano, la Roma ha ricevuto tutte le condizioni dell’operazione lato club dal Lione e potrebbe decidere di tuffarsi sul giovane giocatore dei Gones. Gli agenti sono quelli di Roc Nation, gli stessi di Luis Henrique, altro obiettivo del club capitolno per il quale però l'operazione è attualmente in stand-by.