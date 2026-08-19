Tutto il mondo Inter è proiettato a Inter-Monza, che aprirà la stagione dei nerazzurri. La settimana seguente, però, Lautaro Martinez e compagni faranno visita al Cagliari, domenica 30 agosto alle 20.45. Ecco tutte le info per il settore ospiti dell'Unipol Domus.

Le info per il settore ospiti di Cagliari-Inter

In vista della sfida di domenica 30, il Cagliari ha pubblicato oggi un comunicato per illustrare le info riguardo alla vendita dei biglietti. Tra essi, ovviamente, anche quelli per il settore dedicato ai tifosi nerazzurri. Via alla vendita il 21 agosto alle 16, con scadenza il 29 agosto alle 19, online e nei punti vendita autorizzati del circuito TicketOne. Il prezzo sarà di 40 euro più diritti di prevendita.

I residenti in Lombardia potranno acquistare esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso di fidelity card "FC Internazionale Milano". Vietato l'acquisto di biglietti "ordinari" per i residenti in Lombardia. Coloro che invece risiedono in altre regioni non possono acquistare il tagliando nel settore ospiti, ma solo nei settori ordinari.