Ora è ufficiale: il Milan ha acquistato a titolo definitivo Diego Moreira dallo Strasburgo per una cifra che, secondo indiscrezioni giornalistiche, è pari a 45 milioni di euro di base fissa più un massimo di 20 milioni di euro di bonus. L'esterno belga ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22.

"Nato a Liegi il 6 agosto 2004, Diego Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23.

Nell'estate del 2023 si trasferisce al Chelsea, Club con cui debutta in prima squadra il 30 agosto dello stesso anno, in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Wimbledon.

Nella stagione 2023/24 veste, inoltre, la maglia dell'Olympique Lione, mentre nell'estate del 2024 approda a titolo definitivo allo Strasburgo. In Alsazia si afferma progressivamente come uno dei giovani più interessanti del campionato francese, mettendo in mostra velocità, qualità tecnica e duttilità tattica.

A livello internazionale, Diego Moreira ha rappresentato il Portogallo nelle selezioni giovanili fino all'Under 21, prendendo parte anche all'Europeo Under 21 del 2023. Dal 2025 veste la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, con cui esordisce nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e prende parte alla fase finale della competizione.

AC Milan rivolge a Diego un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera", si legge nel comunicato del Milan.