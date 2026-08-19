Torna l'appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Spazio al calciomercato dell'Inter con la fumata bianca per Jones. Terzo colpo inglese da parte di Oaktree dopo Stones e Spence. Oaktree finalmente fornisce una risposta ai tifosi. E il mercato dell'Inter potrebbe regalare un'ultima sorpresa.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.