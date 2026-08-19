Roberto Boninsegna accetta di buon grado le scuse di Sandro Mazzola che, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ammesso di non essersi comportato proprio da buon compagno di squadra quando non si oppose allo scambio che determinò il passaggio di Bonimba alla Juve per Anastasi che fece il percorso inverso sulla Torino-Milano. "I contatti con Mazzola negli anni si sono diradati, sull’episodio non sono mai voluto tornare un po’ perché non mi piaceva insistere, un po’ perché avrebbe cambiato il corso delle cose. Però non nascondo la soddisfazione per il fatto che lui ora abbia riconosciuto che le mie osservazioni del tempo erano fondate. Lo perdono...", ha detto l'ex attaccante alla rosea.
C'era una differenza di vedute tra Boninsegna e Mazzola sul ruolo di quest'ultimo, osservazioni che qualcuno riportò al presidente Fraizzoli, che aveva un rapporto privilegiato col capitano della squadra: "Prima ancora che mi chiamasse, fui io a chiedergli un incontro perché nel frattempo era arrivata la proposta di Boniperti per scambiarmi con Anastasi - il ricordo di Boninsegna -. Gli dissi che avevo l’Inter nel cuore, che andasse lui a giocare alla Juve. Lui indignato mi rispose che ero un tesserato dell’Inter e che andavo a giocare dove decideva l’Inter. E che l’alternativa sarebbe stato smettere, perché al tempo il vincolo con un club era a vita".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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