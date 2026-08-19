Fabrizio Romano conferma quanto detto da Sky Sport rispetto all'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez, emerso con forza nelle scorse ore dopo le notizie rimbalzate tra Spagna e Argentina. L'Inter non ha ricevuto offerte dai catalani per il Toro che, a oggi, non ha manifestato il desiderio di lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura. "C'è il sereno tra l'Inter e Lautaro Martinez, a oggi non risulta una trattativa in piedi. Il club si dice tranquillo rispetto alle indiscrezioni arrivate da Barcellona", ha spiegato l'esperto di mercato sul proprio canale Youtube. 

Sezione: Focus / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 22:16
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.