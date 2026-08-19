Fabrizio Romano conferma quanto detto da Sky Sport rispetto all'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez, emerso con forza nelle scorse ore dopo le notizie rimbalzate tra Spagna e Argentina. L'Inter non ha ricevuto offerte dai catalani per il Toro che, a oggi, non ha manifestato il desiderio di lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura. "C'è il sereno tra l'Inter e Lautaro Martinez, a oggi non risulta una trattativa in piedi. Il club si dice tranquillo rispetto alle indiscrezioni arrivate da Barcellona", ha spiegato l'esperto di mercato sul proprio canale Youtube.