È iniziato da Torino il tour dei ritiri del CT della Nazionale Femminile Andrea Soncin, che questa mattina ha fatto visita nel centro sportivo della Juventus. Accompagnato dalla vice Viviana Schiavi, dal preparatore dei portieri Massimo Lotti e dal tecnico federale Alessandro Fabbro, Soncin ha incontrato il nuovo Head of Women’s Football del club bianconero Massimiliano Mazzetta, l’allenatore Isaac Guerrero, lo staff tecnico e le calciatrici.

Il giro dei ritiri di Soncin – che venerdì pomeriggio sarà presente allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como per Como 1907-Juventus, prima giornata di Serie A Women’s Cup – e dello staff della Nazionale azzurra (attesa a ottobre dal primo play-off di qualificazione al Mondiale contro la Bielorussia) è proseguito nel pomeriggio a Milano per l’allenamento dell’Inter.