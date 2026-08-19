La Serie A 2026/27 è pronta a partire e DAZN rinnova la propria offerta dedicata al massimo campionato italiano, affiancando alla copertura delle partite nuovi programmi, contenuti on demand e funzionalità pensate per rendere più interattiva l’esperienza degli utenti. Una delle principali novità sarà “Fantacalcio Night”, in partenza dalla terza giornata e pensato per aprire il weekend calcistico il venerdì sera. Il programma andrà in diretta ogni settimana dalle 19 e sarà dedicato al Fantasy Football, con analisi, indicazioni sulle formazioni e collegamenti con gli esperti di DAZN e Fantacalcio. Il sabato tornerà invece “Vamos! Il Sabato della Serie A”, condotto da Marco Russo. Tra le novità ci sarà la presenza fissa di Giuseppe Pastore, al quale si alterneranno in studio i talent della piattaforma.

Nuova vetrina sulle Coppe europee

La domenica sera resterà legata a “Fuoriclasse”, con Diletta Leotta alla conduzione e Andrea Marinozzi e Valon Behrami come ospiti fissi. Nel corso della stagione parteciperanno inoltre, tra gli altri, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara e Alessandro Matri. A chiudere il weekend sarà il lunedì “4-3-2-1”, affidato quest’anno a Barbara Cirillo. Il format sarà maggiormente orientato alla lettura tecnica e tattica della giornata di campionato e coinvolgerà telecronisti e opinionisti DAZN, insieme ad Alessandro Matri e Ciro Ferrara. La programmazione settimanale si allargherà ulteriormente da ottobre con “UCL – coppia dei campioni”, nuovo appuntamento condotto da Alessio De Giuseppe e dedicato al percorso delle squadre di Serie A impegnate nelle competizioni europee.