Il 30 luglio John Stones è diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter. Dopo la full immersion nerazzurra in quel di Milano, il difensore è ripartito per le vacanze per poi tornare in Italia e cominciare la preparazione ad Appiano Gentile in vista della nuova stagione. Una preparazione corta culminata nell'appuntamento di Ferragosto del 'San Nicola di Bari', dove ha trovato i suoi primi minuti in maglia nerazzurra, conditi dal gol che ha deciso l'amichevole contro il Betis Siviglia. Ecco i primi giorni all'Inter di Stones nella clip pubblicata sul profilo X del club: