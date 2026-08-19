Nel corso di un'intervista rilasciata a SportMediaset, di cui è valido opinionista, Christian Panucci ha inquadrato la corsa Scudetto che sta per iniziare ponendo i Campioni d'Italia davanti, anche alla luce del mercato in corso: "L'Inter ha preso giocatori inglesi, forti, d'esperienza, ha giovani di prospettiva come Stankovic ed è tornato pure Pavard. Quella di Chivu resta la squadra da battere. Il Napoli con Allegri riuscirà a essere protagonista, sarà l'avversario principale, può vincere sicuramente lo Scudetto".