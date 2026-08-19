Mancano una manciata di giorni all’inizio del campionato. E non ci si deve nascondere. L’Inter, almeno sulla carta, è la favorita per lo Scudetto. Nonostante le faraoniche campagne acquisti di Milan e Juventus, che al contrario dei nerazzurri fanno finta di niente quando vengano accostati alla corsa al Tricolore (competere per il titolo è doveroso, vincerlo per forza una forzatura faziosa), chiunque faccia parte del club di Viale della Liberazione sa perfettamente che l’obiettivo è cercare di conquistare il ventiduesimo, riprovare ad alzare la Coppa Italia e magari pure la Supercoppa, oltre che arrivare il più lontano possibile in Champions. Questo è quanto ed è nostro dovere scriverlo. Nonostante possa quasi dare fastidio.
Certo, se tu scrivi che il Diavolo ha pareggiato un’amichevole inutile contro l’Inter grazie a un rigore inventato, ottenuto da una palese simulazione, fai solo informazione, lo sappiamo tutti. Ma poi gli amici con il microfono rossoneri ti riprendono perché di fatto la verità fa male. Anzi, rode. Sarà, però ognuno è libero di esprimere la propria opinione. E dopo quanto accaduto con Bastoni - episodio dove ci si è già espressi - pare peccato, ma solo per gli altri, far notare i voli d’angelo di taluni calciatori.
E a proposito di verità, voi siete sicuri che l’Inter sia più forte della scorsa stagione? Io sinceramente non lo so. Dumfries era troppo importante nelle scacchiere interista. Spence ha altre caratteristiche e sinora è l’unico nuovo titolare. Stones, Stankovic e Provedel si accomoderanno in panchina. E anche qualora arrivasse Jones, mica è detto che prenda subito posto nell’undici iniziale, ecco. Forse, rispetto alla passata annata, la rosa potrà essere più completa, più funzionale a essere sul pezzo in più competizioni. Ma non è che ci sia un nuovo fuoriclasse pronto a trascinare l’Inter. Normale, per carità, ma anche questo va specificato per raccontare una realtà generale comunque positiva per i campioni d’Italia.
Da sabato si fa sul serio, i bagni al mare continueranno a essere all’ordine del giorno per molti fortunati, ma non per i ragazzi di Chivu. Che già da un po’ di tempo hanno iniziato a lavorare per regalarsi e regalare emozioni indimenticabili.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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