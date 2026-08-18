L’orgoglio, le emozioni, i consigli. E l’amore di un padre verso il figlio. Sono questi gli ingredienti dell’intervista che Mario Martinez, padre del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, ha rilasciato direttamente da Bahia Blanca a Egle Patané per il canale Youtube di Alessandro Cavasinni. Nel corso dell’intervista, realizzata a pochi giorni dalla fine dei Mondiali, el Pelu torna in particolare sulla delusione per la sconfitta contro la Spagna nella finale di East Rutherford: “Il dolore per questa sconfitta sicuramente durerà a lungo, però la vita continua; adesso lui ha gli impegni con la sua squadra, quindi è necessario voltare pagina e prepararsi per quello che viene. Ovviamente è ferito perché il risultato non è stato quello che gli argentini e i giocatori si aspettavano, ma sono stati sconfitti da una grande rivale. Questo è il calcio, in finale i ragazzi sono arrivati un po’ stanchi emotivamente e fisicamente e questo ha avuto riflessi in campo”.

Meritava di giocare la finale?

“Ovviamente. Però c’erano due squadre che arrivavano a una finale molto importante. Una doveva vincere, l’altra perdere. In questo caso meriti a loro, però anche un secondo posto è molto importante perché non capita a tutti di arrivare fino a quel livello”.

Guarda il resto dell’intervista a Mario Martinez nel video a fondo pagina.