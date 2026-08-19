Giorno dopo giorno si aspetta quello che potrebbe essere il momento decisivo per l'assalto a Curtis Jones. Un affondo che non è ancora arrivato, per una serie di motivi che oggi Tuttosport prova a spiegare e che fanno capo soprattutto alle intenzioni di Oaktree.

"Dall'Inghilterra arrivano segnali di un cambio di vedute da parte dei Reds - si legge -. A Liverpool evidentemente si sono stufati dell'atteggiamento di Jones e non vogliono rischiare di perdere gratis il giocatore; senza considerare l'affare assai dispendioso in corso col Crystal Palace per il centrocampista Wharton. Gli agenti del giocatore, in costante contatto con Ausilio, hanno fatto capire che a 35 milioni l'intesa potrebbe essere raggiunta, dunque in linea con l'affare Spence col Tottenham. Di fatto, fra i 30 milioni garantiti dall'Inter e i 35 ora richiesti dal Liverpool, ballano 5 milioni. I dirigenti nerazzurri, però, stanno aspettando che le condizioni siano certe e che arrivi l'ok definitivo da Oaktree. L'Inter potrebbe già tornare alla carica per Jones, ma alla proprietà, considerando i 35 milioni di passivo fra entrate e uscite di questo mercato, non dispiacerebbe concretizzare prima l'uscita di Luis Henrique".